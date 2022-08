Filhote de onça puma é resgatado por pescador em RO

O filhote estava sozinho e muito debilitado, por isso o pescador acionou o Corpo de Bombeiros

Um filhote de onça puma foi encontrado por um pescador às margens do Rio Guaporé, próximo ao município de São Miguel do Guaporé (RO).

O resgate aconteceu na noite da última sexta-feira (26). Os agentes que atenderam o caso são de Ji-Paraná (RO), uma cidade localizada a 140 km de distância de São Miguel.

Durante o final de semana o animal foi encaminhado para um hospital veterinário de Ji-Paraná, onde permanece internado nesta segunda-feira (29). Ainda não há previsão de alta, pois a situação dele é considerada de risco, segundo os veterinários que acompanham o filhote.

De acordo com a equipe médica, a onça deve ter entre seis a oito meses de idade, pesa 5kg e chegou ao hospital desidratada, com muitas pulgas e carrapatos. Além disso estava muito estressada e por causa disso com dificuldades em aceitar alimentos.

Os veterinários continuaram a oferecer alimento e o vídeo abaixo mostra uma das tentativas que deu certo.