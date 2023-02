Filho é preso suspeito de matar o pai com golpes de enxada

Segundo o delegado, o filho é usuário de drogas e teria convidado o jovem para praticar um roubo contra o idoso

Um filho, 26 anos, foi preso suspeito de matar o pai, de 72 anos, com golpes de enxada e com a ajuda de um comparsa, de 18 anos, que teria ajudado pisoteando a vítima na cabeça, em Iaciara, na região nordeste de Goiás, segundo informou a Polícia Civil. O delegado Iago Ideão disse que o mais novo foi preso em uma escola, enquanto assistia a uma aula.

“O filho é usuário de drogas e teria convidado o jovem para praticar um roubo contra o idoso, já que supostamente ele teria recebido dinheiro de um arrendamento. Apesar disso, acreditamos que a intenção inicial realmente era matar o pai, usando o jovem para conseguir concretizar o crime”, disse o delegado.

Os mandados de prisões preventivas foram cumpridos na tarde de segunda-feira (6), por meio da Delegacia de Polícia de Iaciara. Já o crime foi na noite do último sábado (4), em um terreno na mesma cidade. O corpo foi encontrado na manhã de domingo (5), por um morador que passava na região.

O delegado Iago Ideão contou que, na noite de sábado, o filho encontrou com o pai no caminho de casa, quando eles teriam encontrado o jovem de 18 anos, que é usuário de drogas, e, neste momento, o filho da vítima teria o chamado para cometer o crime.

Após isso, o filho teria convidado o pai para ir a um bar e, nisso, eles desceram em uma rua deserta. Nessa hora, o rapaz teria pegado uma enxada que estava em um terreno e batido na cabeça do próprio pai duas vezes, que caiu no chão. Depois disso, o comparsa teria pisoteado a cabeça do idoso.

A Polícia Civil disse que as suspeitas começaram com a própria família, que desconfiaram do filho pelo fato de ele não ter comparecido ao velório e ao enterro do pai.

Com os indícios, a Polícia Civil capturou o rapaz de 18 anos enquanto assistia aula em uma escola estadual do município. À PC, ele confessou o crime e levou os policiais até o local dos fatos e apontando onde eles teriam abandonado a enxada.

O delegado contou ainda que o crime causou uma comoção no município, pois o idoso era querido pelos moradores.

Os dois presos devem responder por crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos legais, eles foram levados para a Unidade Prisional de Posse, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.