Filho denuncia pai por agredir a mãe, em Maceió

Segundo os policiais, o chegar ao local onde o crime ocorreu, os militares encontraram a vítima e o agressor

Um homem de 24 anos foi preso após agredir a mulher na noite deste domingo (14), no Tabuleiro do Martins, em Maceió. A polícia chegou até o local do crime após ser abordado por um adolescente, filho da vítima, que saiu de casa correndo para denúnciar o caso aos policiais.

Os policiais informaram que o homem estava visivelmente alterado.

A vítima disse aos militares que o companheiro estava sob efeito de drogas no momento do crime e que essa não seria a primeira vez que era agredida por ele.

Os dois foram levados para a Central de Flagrantes de Maceió, onde o crime foi registrado e o homem ficou preso a disposição da Justiça.