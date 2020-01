Filho de repórter da ESPN cai do quinto andar e não resiste aos ferimentos

PUBLICIDADE 

Filho do jornalista Mendel Bydlowski, repórter da ESPN, faleceu ao cair do quinto andar de um edifício em Guarujá, na tarde desta sexta-feira (10). Artur Loiola, de 5 anos, foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu no edifício de nº 1.240 da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em frente à Praia de Pitangueiras.Conforme informação da Polícia Civil, a vítima estava brincando com o irmão mais novo, próxima a um vidro do apartamento, que já estava um pouco quebrado. Na brincadeira, o menino acabou forçando o vidro, que cedeu e ocasionou a queda da criança.

Artur chegou a ser socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Hospital Santo Amaro, mas ele morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Mendel Bydlowski e a família estavam na cidade a passeio. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do menino Artur.