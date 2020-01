Filho de policial é deixado de castigo em garagem e morre

PUBLICIDADE 

Um policial de Nova York e sua noiva foram presos depois que o filho de oito anos do homem foi colocado de castigo na garagem de casa e morreu de hipotermia.

A polícia local respondeu a um chamado na casa e encontrou Michael Valva fazendo massagem cardíaca no filho e disse que o menino havia caído na garagem antes de ir para a escola e perdeu a consciência.

O menino Thomas foi levado ao hospital, onde morreu. Os investigadores dizem que o menino estava com 24°C quando chegou e que a história do pai rapidamente se contradizia, já que o menino estava com machucados no rosto e na cabeça, o que era “inconsistente” com a história apresentada pelo pai.

Valva, de 40 anos, e a noiva, Angela Pollina, de 42, foram presos por assassinato em segundo grau sob a acusação de “criar grave risco para a morte da criança”. A polícia do condado de Suffolk aponta que a garagem estava a -7°C na noite da morte de Thomas e a causa da morte foi hipotermia.

Os investigadores também encontraram vídeos e áudios feitos pelas câmeras de segurança na casa da família, que os pais de Thomas usavam para vigiar as seis crianças, e viram Thomas e um de seus irmãos tremendo no chão da garagem.

Valva e Pollina se declararam não culpados pelo crime e vão ficar na prisão sem direito a fiança. Além de Thomas, Valva é pai de mais dois meninos, de 6 e 10 anos, e Pollina é mais de três meninas. Todas as crianças foram tiradas de casa e colocadas em um “ambiente seguro”.

Investigadores acreditam que Thomas e o irmão estavam sem comer e forçados a ficar na garagem como castigo.