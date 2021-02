Filho de entregador nasce no dia em que o pai é achado morto

PUBLICIDADE

O entregador Douglas de Oliveira Figueiredo, de 20 anos, que estava desaparecido desde a sexta-feira (29), foi encontrado morto na manhã dessa terça-feira (2). O corpo do trabalhador foi encontrado no mesmo dia em que nascia seu segundo filho.

Douglas trabalhava em uma rede de farmácias e desapareceu pouco depois de sair do estabelecimento para entregar uma encomenda a um cliente em Coelho Neto, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em um vídeo, o entregador aparece sendo agredido e ameaçado por um homem que porta uma arma de fogo. É possível ver que a vítima apresenta um sangramento no pescoço.

Em seguida, um criminoso questiona o que o jovem iria fazer na “Guaxa”, referindo-se à Rua Guaxindiba, endereço do cliente da farmácia e onde há uma boca de fumo.

Douglas responde que “daria um bote”, ou seja, que atacaria o local. Os investigadores acreditam que a vítima foi coagida a responder dessa forma, visto que o trabalhador não possuía antecedentes criminais.

O traficante então pergunta se o rapaz achava que eles estariam “panguando”, o que significa ficar desatento. Por fim, o jovem responde que não.

A família suspeita que Douglas foi capturado por traficantes que o confundiram com um integrante de uma quadrilha rival.

Os parentes do jovem realizaram buscas por conta própria e localizaram o corpo dentro de um rio nas proximidades da Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio. Além do filho que acabara de nascer, Douglas deixa um menino de 2 anos.