Filhas se revestem de sacos plásticos para dar abraço em mãe

Para conseguirem dar um abraço na mãe, as filhas de Selma de Oliveira Fernandes precisaram recorrer a um método inusitado. A comerciante Bianca Fernandes de Morais e a irmã Thaís de Oliveira Fernandes se revestiram com plástico e abraçaram a mãe no domingo (10).

Bianca conta que a família é dona de uma loja de colchões, em Santos-SP, e que sempre trabalharam todos juntos. Com as medidas de distanciamento, os integrantes da família passaram a se ver apenas por videochamadas. Bianca explica que a mãe faz parte do grupo de risco, pela idade e por apresentar pressão alta. As irmãs queriam dar um abraço na mãe, a fim de amenizar a saudade gerada pelo distanciamento. Elas então recorreram aos sacos plásticos que cobrem os colchões da loja.

Os filhos compraram, juntos, uma cesta de café da manhã para a mãe e fizeram a surpresa. Selma se emocionou muito no momento em que viu as filhas. Na ocasião, Bianca estava com a irmã, Thaís de Oliveira Fernandes, e o irmão, Márcio de Oliveira Fernandes. O pai deles, Silvio Fernandes, também presenciou toda a surpresa que a esposa ganhou.

A família comemora o fato de todos estarem bem e de poderem dar um abraço, ainda que adaptado, no dia das mães.