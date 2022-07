Filha de vítima de acidente em Constantina recebeu mensagem da mãe minutos antes

Uma das vítimas do acidente que matou 7 pessoas em Constantina, mandou uma mensagem de aniversário para a filha minutos antes do ocorrido

Nesta segunda-feira, 04, uma das vítimas do acidente que matou sete pessoas na BR-386, em Constantina, no Norte do Rio Grande do Sul, mandou uma mensagem para a filha, que completou 23 anos, minutos antes do ocorrido.

Geni Emília dos Santos, de 50 anos, estava a bordo da van da Secretaria da Saúde do município, que levava pacientes para atendimento médico em outras cidades.

O veículo colidiu contra um caminhão que saiu da pista por volta das 6h30. À polícia, o caminhoneiro de 22 anos disse que dormiu ao volante. No entanto, o delegado Leandro Antunes investiga a hipótese de que o condutor teria feito uma ultrapassagem em local proibido.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi internado e recebeu alta durante a tarde desta segunda. Ele deve ser ouvido novamente durante a semana.

Luto

A prefeitura decretou luto oficial de três dias e suspendeu atividades em todas as repartições públicas e escolas até esta terça-feira, 5. Os familiares das vítimas receberam atendimento psicológico durante o dia. A tragédia comoveu a comunidade do município de 9,9 mil pessoas.

Conforme a Prefeitura de Constantina, as vítimas são, além de Geni Emília dos Santos, Magno Zanella, Wilson Ramos, Adazila de Oliveira Ramos, Ana Bruna Cavalheiro da Silva, Helena Vitória da Silva Rodrigues e Silvana Remonti Zenatti.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Carazinho, a 80 km do município.