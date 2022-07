Pais lamentam a morte de Ronaldo Caiado Filho

Ele era o segundo filho do governador com a professora, e o político recebeu a notícia da morte do filho enquanto participava de uma missa

Ronaldo Caiado Filho morreu no último domingo (3), aos 40 anos, e a causa ainda é desconhecida. Seus pais, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Thelma Gomes, professora, lamentaram a morte do filho por meio de suas redes sociais. Nos stories, Thelma postou duas fotos. Na primeira, falou sobre a dor da perda, e na segunda, agradeceu pela breve vida que o filho teve. O governador de Goiás também fez sua homenagem no Instagram, postando uma foto em preto e branco e a legenda “Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você.” Ele era o segundo filho do governador com a professora, e o político recebeu a notícia da morte do filho enquanto participava de uma missa da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade-GO. O velório aconteceu na noite de domingo, e o corpo de Ronaldo Caiado Filho foi cremado na segunda-feira (4).