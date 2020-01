Feto é encontrado em lixeira de camarote de barco 

PUBLICIDADE 

Um feto do sexo masculino foi encontrado nesta quinta-feira (9) dentro do camarote de uma embarcação. O casal que viajou no quarto não foi encontrado.

De acordo com a polícia, a embarcação partiu de Belém-PA, na quarta-feira (8) e chegou em Santana-AP por volta de 14h da quinta. O corpo foi encontrado por funcionários na vistoria feita após o fim da viagem.

A principal hipótese levantada pela polícia é de que a mulher teria feito um aborto no banheiro do camarote. Funcionários relataram que ouviram o casal levando baldes de água para dentro do quarto. O feto, que apresentava desenvolvimento avançado, foi encontrado na lixeira.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tem uma lista com os nomes dos passageiros que estavam ocupando o camarote.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) também foi acionada para realização da perícia e remoção do feto.