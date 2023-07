Festa em BH acaba em tragédia com homem morto com um tiro na testa

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada na noite de ontem (9) para atender uma ocorrência no bairro Trevo, na região da Pampulha de Belo Horizonte, e encontrou um homem morto com um tiro na testa, um no pescoço e um no braço esquerdo.

De acordo com o dono do imóvel em que a vítima morava, eles se conheceram no trabalho, e ele estava alugando a residência há três meses.

A vítima tinha 33 anos e era de Justinópolis, na Grande BH, e era usuária de drogas. Segundo o proprietário do imóvel, ele era usuário de drogas, ficava exaltado e se envolvia em confusão toda vez que usava a substância ilícita.

A motivação para o crime ainda não foi descoberta. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.