Festa acaba com briga e orelha decepada

No domingo (29), uma festa acabou com uma briga e uma orelha decepada, no Bairro Mina do Mato, em Criciúma. O caso aconteceu em um salão de eventos de um Residencial.

Após a confusão, a vítima foi levada para o hospital e o autor do ataque foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia.

De acordo com testemunhas, a confraternização acontecia normalmente quando um dos envolvidos começou a discutir com o outro. Eles entraram em luta corporal.

O caso é tratado pela polícia como lesão corporal grave. Depois de socorrida, a vítima também foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.