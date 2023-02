Ferramenta de apoio para revisão de literatura

Durante a pesquisa do TCC ou até mesmo em projetos de pesquisa ou trabalhos de disciplinas ao longo da universidade, é comum que os estudantes tenham que conduzir uma revisão de literatura, mapeamento sistemático ou algum outro tipo de trabalho semelhante para analisar o estado da arte de um tema de pesquisa de maneira sistemática.

A tarefa de fazer esse tipo de trabalho é bastante complexa e exige uma certa maturidade do pesquisador para que seja capaz de definir e organizar os elementos que devem ser incluídos no trabalho. A ajuda de professores especialistas na universidade torna o processo mais simples, porém essa atividade pode ser simplificada ainda mais com a ajuda de algumas ferramentas disponíveis online.

Top 3 sites para ajudar na revisão de literatura

Na hora de escrever uma revisão ou mapeamento de literatura é preciso manter controle de diversas informações sobre o tema, afinal esse tipo de trabalho tem como uma das suas vantagens a possibilidade de ser replicado por outros pesquisadores ou depois de um período de tempo para ser atualizado.

Além das dificuldades técnicas presentes em fazer um trabalho acadêmico de revisão de literatura, também existem desafios relacionados a definir os pontos mais relevantes da pesquisa e garantir que o trabalho está seguindo as normas de formatação e as regras da língua portuguesa.

Study Bay

O My StudyBay é a primeira plataforma a ser discutida no artigo de hoje. É um site que oferece a oportunidade de contratar profissionais de diversas áreas para tutoria e revisão de trabalhos acadêmicos.

Além disso, a plataforma também possui um blog com materiais gratuitos com conteúdo sobre o processo de escrita de trabalhos acadêmicos e dúvidas comuns entre os estudantes, o que pode ser útil para quem ainda encontra algum tipo de dificuldade com a escrita acadêmica.

No desenvolvimento de trabalhos de revisão de literatura, os serviços de profissionais podem ser úteis para revisar a escrita, auxiliar o pesquisador com normas da ABNT e a formatação de referências bibliográficas. Sendo estas as principais dificuldades dos alunos na escrita de trabalhos, o que torna essa uma opção popular entre serviços que podem ser contratados.

Overleaf

O Overleaf é uma plataforma online e colaborativa para edição de textos, com o diferencial de utilizar a tecnologia de preparação de documentos LaTeX. Com o uso dessa tecnologia é mais fácil escrever trabalhos acadêmicos, especialmente aqueles que envolvem o uso de muitas fórmulas matemáticas e tendem a apresentar maior dificuldade de desenvolvimento em outros editores.

A ferramenta oferece planos gratuitos e pagos, com as opções de compartilhamento e colaboração sendo mais limitadas no plano gratuito. Além de um simples editor de texto com foco científico, o Overleaf também tem uma biblioteca de templates que facilitam o trabalho de formatação.

Um grande ponto positivo da plataforma é facilitar a criação da bibliografia, fazendo a formatação das referências automaticamente, porém a curva de aprendizado é um pouco maior do que a de outras ferramentas de edição de texto tradicionais.

Parsifal

Parsifal é uma ferramenta com uma proposta um pouco diferente dos sites analisados anteriormente. A ferramenta oferece uma solução específica para a realização de revisões sistemáticas de literatura, com funcionalidades relevantes para esse tipo de trabalho.

O foco específico em revisões sistemáticas de literatura limita as aplicações da ferramenta, porém a proposta surge de uma necessidade de pesquisadores. Afinal, realizar o controle de dezenas ou até mesmo centenas de estudos que irão fazer parte de uma revisão manualmente pode ser excessivamente difícil para um pesquisador.

O site permite trabalho colaborativo entre pesquisadores e não tem nenhum custo para uso, o que é um ponto positivo em seu favor, porém o uso não é intuitivo e não necessariamente é justificado em trabalhos de menor escala. Em revisões mais complexas a ferramenta tem mais benefícios, especialmente por facilitar que o estudo seja replicado.