Feminicídio: Homem mata companheira com tiro na cabeça em Campo Grande MS

Após o ato de violência, o suspeito cometeu suicídio com um tiro contra sua própria cabeça

Dantielle Vilalba Acunha, de 29 anos, foi vítima de um assassinato a tiros cometido pelo próprio companheiro, Danilo Peixoto Silva, de 19 anos, na madrugada desta terça-feira (8). O crime ocorreu no bairro Jardim Los Angeles.

Segundo informações das autoridades policiais, os corpos dos jovens foram descobertos por volta das 7h, quando a avó de Danilo fez a trágica descoberta. Familiares relataram que o casal tinha um histórico de relacionamento turbulento e já estava separado há algum tempo, após o último término.

A investigação policial revelou que o corpo de Dantielle foi encontrado na cama, com um único tiro na testa. Além disso, a presença de pequenas porções de maconha foi identificada na residência. Testemunhas afirmaram à polícia que, no domingo anterior, haviam visto a vítima com hematomas no corpo, apontando para possíveis episódios de violência prévios