Feminicídio: Homem é preso após matar mulher com “pé de cabra”

O homem e a mulher estavam separados há aproximadamente uma semana

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) efetuou a prisão em flagrante de Samuel Sousa nesta segunda-feira (3), sob a acusação de assassinar brutalmente sua ex-companheira, Patrícia Medrado, no bairro Vila Emiliano, em João Lisboa, cidade localizada a 650 km de São Luís.

Segundo informações da Polícia Civil, Patrícia e Samuel estavam separados há aproximadamente uma semana, pois o suspeito não aceitava o término do relacionamento e apresentava histórico de ciúmes excessivos em relação à vítima. No início da manhã, por volta das 6h, Samuel foi até a residência de Patrícia e a atacou com golpes de ‘pé de cabra’ enquanto ela ainda estava na cama.

O delegado James dos Anjos, responsável pelo caso, explicou que após o crime o suspeito entrou em contato com a irmã da vítima, que imediatamente foi ao local, conseguiu conter Samuel e acionou a polícia.

As investigações revelaram que em março de 2022, Patrícia Medrado havia solicitado uma medida protetiva contra Samuel Sousa devido às ameaças e agressões que havia sofrido. Posteriormente, ela buscou a revogação dessa medida através da Defensoria Pública do Maranhão (DPE-MA), uma vez que havia reatado o relacionamento com o agressor.

A Polícia Civil também informou que Samuel Sousa já possuía condenação anterior em um caso de violência doméstica. Após ser preso em flagrante, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de João Lisboa, onde prestou depoimento e ficará à disposição da Justiça.