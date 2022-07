Feira bloqueia entrada de hospital e paciente é carregado em meio a barracas no ES

Um paciente internado e necessitava ser transferido de hospital teve de ser carregado de maca no meio de uma feira, na Grande Vitória

Neste domingo, 17, um paciente internado e necessitava ser transferido de hospital teve de ser carregado de maca no meio de uma feira, em Cariacica, na Grande Vitória.

A situação aconteceu porque a feira acontece semanalmente na frente do hospital, bloqueando a passagem de veículos na rua que dá acesso à unidade.

Segundo a família, o paciente teve que esperar por quatro horas para ser transferido.

Antônio, o marido de Cláudia, tem 51 anos e deu entrada no pronto atendimento do Vitória Apart Hospital por volta das 7h com sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A unidade fica na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Uma das avenidas mais movimentadas da Grande Vitória, onde aos domingos acontece a feira livre.

O diretor-geral do Vitória Apart Hospital, Mayke Armani, conversou com a TV Gazeta por telefone e afirmou que a transferência do paciente demorou duas horas para acontecer, e não quatro horas como os parentes dele contaram.

Disse ainda que vai pedir à prefeitura para mudar as barracas de lugar, para não atrapalhar a chegada das ambulâncias.

O paciente foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Vitória Apart Hospital na Serra. Passou por exames durante a tarde e seguia sem previsão de alta e sem saber se iria recuperar os movimentos.

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de Cariacica disse que a feira da Avenida Expedito Garcia é realizada há mais de 30 anos e que o pronto atendimento foi instalado no local há poucos anos.

A secretaria ainda disse que não foi feito pedido formal para trocar a feira de lugar, mas vai analisar o caso para chegar à melhor solução possível para todos.