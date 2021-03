Fazendeiro é acusado de criar javalis ilegalmente

Uma equipe da PMA averiguou a fazenda, que fica a 20 km de Bela Vista-MS, e encontrou um chiqueiro onde os animais eram mantidos

Um fazendeiro de 41 anos é investigado por manter uma criação ilegal de javalis. A Polícia Militar Ambiental (PMA), com o auxílio de técnicos da Agência Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro), foi até a propriedade do homem nessa quarta-feira (10).

De acordo com a PMA, uma equipe averiguou a fazenda, que fica a 20 km de Bela Vista-MS, e encontrou um chiqueiro onde os animais eram mantidos. Os Javalis são considerados uma espécie nociva, já que podem tanto destruir plantações como transmitir doenças. Devido a isso, eles não podem ser transportados ou criados sem autorização.

Após o flagrante, o proprietário recebeu multa de R$ 2,4 mil e responderá por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente, com pena prevista de um a seis meses de detenção.

A Instrução Normativa nº 3, de 31 de janeiro de 2013, que permite o controle (abate) do javali, desde sua publicação, suspendeu a instalação, registro e funcionamento de qualquer modalidade de criação de javalis no Brasil por tempo indeterminado. Os animais podem apenas ser caçados e consumidos no local.

Foto: Divulgação/PMA