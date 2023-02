Famílias brigam em voo da Gol em Salvador

A briga teria começado após uma mulher ter colocado o filho para sentar na poltrona de outra pessoa

Duas famílias brigaram em um voo da Gol que saía de Salvador com destino a São Paulo. O vídeo da discussão viralizou as redes sociais nessa quinta-feira (02).

Por meio de um áudio de um funcionário da empresa aérea que estava no momento, o G1 afirma que briga teria começado após uma mulher ter colocado o filho para sentar na poltrona de outra pessoa.

De acordo com o funcionário, “toda essa confusão começou por conta de uma passageira que não teve empatia com outra passageira que tem um filho com deficiência”, explicou.

“O menino estava sentado na poltrona dela, na fox [assento da janela]. Eu já estava fazendo o fechamento das portas quando vi as duas se estapeando, na fileira 20”, continuou o funcionário.

Ainda assim, o funcionário não explica a deficiência que a criança possuí ou se a ocupação do assento por ela foi proposital.

As pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave, que já estava atrasada uma hora, e os outros passageiros puderam seguir viagem.