Família resgatada em bueiro se escondia de membros de organização criminosa

Após quebrar parte do bueiro, os bombeiros conseguiram retirar as vítimas, que estavam sujas com os rejeitos do canal

O grupo de pelo menos seis pessoas da mesma família que foi resgatado após entrar em um bueiro no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, se escondia de membros de uma facção criminosa. A informação é da Polícia Militar. O caso aconteceu na última sexta-feira (23). Policiais que atenderam a ocorrência informaram que faziam ronda de rotina pela comunidade Alto da Paz quando avistaram seis suspeitos com armas de fogo. Os agentes foram atrás do grupo quando ouviram gritos de socorro vindos de um bueiro. Leia também Taxas de juros sobem mais de 20 pontos em meio a dólar forte com cautela externa

Confira datas e informações sobre título, biometria e local de votação

Temer fará abertura de evento pós-eleitoral do Lide em Nova York Os agentes informaram que a família se escondia do grupo armado visto pela PM. Foi solicitada ajuda do Corpo de Bombeiros para o resgate. A Polícia Civil, por meio do 32° Distrito Policial, apura as circunstâncias da ocorrência. Já o Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará coordena ações preventivas no bairro após o registro do caso.