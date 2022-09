Família que ostentava vida glamourosa na web é presa

Os oito integrantes furtaram pelo menos cinco condomínios de alto padrão na capital, segundo a Polícia Civil

Participantes de organização criminosa que ostentavam vidas de luxo nas redes sociais foram presos, em Campo Grande, nesta terça-feira (13). Os oito integrantes furtaram pelo menos cinco condomínios de alto padrão na capital, segundo a Polícia Civil.

Dos presos, quatro eram da mesma família, sendo sogra, namorada e cunhado do alvo principal. Durante a operação Patrimonium, as autoridades realizaram busca e apreensão em seis endereços ligados ao grupo criminoso.

Nos locais foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro em espécie, veículos, além de objetos furtados nas casas das vítimas.

Segundo a investigação policial, o grupo é responsável por seis furtos qualificados e uma tentativa de furto em diferentes condomínios da capital.

Alguns dos integrantes da organização criminosa chegavam a atuar como trabalhadores de obras dentro dos condomínios para observarem as casas e praticarem os furtos na sequência, de acordo com as autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, os membros usufruíam de bens, viagens, veículos e objetos de marca renomadas, como fruto do dinheiro arrecadado com a venda dos objetos furtados.

Os integrantes foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), onde foram indiciados por seis furtos qualificados, associação criminosa e furto tentado. As penas somadas podem chegar a mais de 45 anos de prisão.