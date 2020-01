Família morre após ser baleada em discussão de trânsito

PUBLICIDADE 

Três pessoas da mesma família morreram neste domingo (26), após serem baleadas em uma discussão de trânsito. De acordo com a polícia, após acidente houve uma perseguição entre os carros antes que ele parassem no local da ocorrência.

Por volta das 16h, durante a discussão um dos motoristas sacou uma arma para intimidar o outro condutor. Ainda assim, a discussão continuou até que os disparos fossem feitos, atingindo três pessoas. Duas delas, a mãe e o pai, morreram no local. O filho do casal chegou a ser levado para o Hospital Pronto Socorro, mas não resistiu.

Dentro do carro ainda estavam o filho mais novo do casal e namorada de uma das vítimas, nenhum dos dois ficou ferido. Após atirar contra a família, o motorista entrou no veículo e fugiu. Ainda de acordo com a polícia, os danos causados no veículo da família não são de relevância.

Ninguém foi preso ainda. O caso ocorreu em Porto Alegre-RS e está sendo investigado.