Família é feita refém e criminosos fogem com R$ 40 mil, em Macapá

Os criminosos levaram vários objetos entre joias e celulares, além de R$ 40 mil

Dois criminosos armados fizeram um casal e um bebê refém, amarraram e agrediram uma das vítimas na madrugada desta quarta-feira (17). O assalto aconteceu por volta das 2h na Av. das Oliveiras, no bairro Morada das Palmeiras. O 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que cobre a área, foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), a família foi gravemente ameaçada e uma mulher foi ferida com coronhadas na cabeça.

Ao todo, os bandidos levaram várias joias, 3 celulares, 1 tablet e uma bolsa com R$ 40 mil.

A polícia conseguiu rastrear um dos celulares roubados e encontrou os 3 aparelhos e o tablet em uma área de mata próximo ao Conjunto Habitacional Macapaba.

Todo o material recuperado foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. Polícia Civil investiga o caso.