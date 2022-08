Família denuncia abuso de PMs durante abordagem

O advogado da família, André Faucz, conta que um casal, Juçara e José, o filho deles de 7 anos, além do pai de Juçara foram agredidos na porta de casa

Integrantes de uma família denunciam que foram vítima de agressão e abuso policial em Teotônio Vilela, interior de Alagoas, na madrugada de domingo (21), enquanto os policiais atendiam a uma ocorrência de perturbação de sossego. Um deles está preso.

O advogado das vítimas conta que a família estava do lado de fora observando a ação da polícia, quando um dos PMs foi atingido por uma pedrada que teria sido jogada por algum morador.

“Eles tentaram entrar na casa dela [Juçara], ela perguntou se eles tinham mandado e por que estavam fazendo aquilo. Eles simplesmente adentraram, puxaram-na pelo cabelo. O marido não gostou, foi tentar interceder e apanhou. O pai da Juçara recebeu uma ‘gravata’ quando tentou interceder. Uma violência excessiva”, relatou o advogado.

Ao contrário da versão do advogado, os policiais relataram no Auto de Prisão em Flagrante, que o som alto vinha da casa do casal, e que foram eles que agrediram a equipe policial, com pedrada e xingamento.

Nota da PM-AL

A Polícia Militar de Alagoas informa que a ocorrência em questão foi registrada na madrugada do dia 21 de Agosto. Segundo relatos da guarnição envolvida, os militares foram acionados pelo copom (através do BO 834603) para verificar uma situação de Perturbação do sossego alheio na localidade.

Ao chegarem no Conjunto Frei Damião, os militares encontraram o som abusivo. Segundo os policiais, o proprietário do aparelho sonoro, identificado como José Marcos da Conceição, arremessou uma pedra em direção à guarnição, atingindo um dos militares no braço direito. Além disso, a sua companheira, identificada como Juçara Paixão da Silva, teria xingado os militares presentes na ocorrência.

Os militares, em legitimidade defesa, utilizaram a força para cessar as ofensas e agressões. Diante dos fatos, os dois foram levados à Central de Flagrantes de São Miguel dos Campos e o som apreendido. Na delegacia, foram autuados por perturbação do sossego alheio, desacato, resistência e lesão corporal contra agente de segurança pública, através do boletim 00098432/2022.

A Corporação esclarece que é contra qualquer tipo de abuso praticado por seus membros. Orientamos os cidadãos que possuem queixas desta natureza procurem a Corregedoria Militar para formalizar as denúncias.

Faucs conta que os policiais utilizaram balas de borracha durante a ação. Juçara afirma que foi atingida com socos e murros, apresentando machucados nos pés, pernas, braços e boca. Ela também relatou que teve a audição do ouvido direito afetada pelas agressões.

Irmão de Juçara, Sandro Lino conta que estava em um terreno ao lado da casa da irmã e que foi atingido por balas de borracha. “Já era de madrugada, eles encostaram as viaturas e já foram me agredindo, me batendo, atirando. Não queriam saber de conversa. Estou aqui todo roxo”, relatou Sandro.

André Faucz informou que encaminhou o caso à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB-AL).