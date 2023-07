Falsos policiais tentam entrar em prédio de luxo em Moema

O caso ocorreu no começo da manhã da segunda-feira, 3, e a cena foi capturada por câmeras de segurança do edifício

Dois suspeitos de se passar por policiais civis foram barrados ao tentar entrar em um prédio de luxo em Moema, na zona sul de São Paulo. Eles foram até o local com uma viatura falsa e falaram que precisavam ingressar no edifício para cumprir um mandado judicial. Desconfiado, um funcionário disse que acionaria a Polícia Militar para acompanhar a ação, o que dissuadiu a dupla.

O caso ocorreu no começo da manhã da segunda-feira, 3, e a cena foi capturada por câmeras de segurança do edifício. O alvo foi um prédio de 21 andares, com um apartamento por nível, na Rua Juquis – o edifício fica próximo da Avenida Ibirapuera, uma das principais da região. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Uma moradora do prédio disse ao Estadão que o funcionário desconfiou da situação por causa da postura incisiva da dupla, que demonstrou pressa para entrar no edifício. Pelas imagens obtidas pela reportagem, a viatura falsa estaciona na rua por volta de 8h30. Em seguida, os dois suspeitos descem do carro e vão até a portaria do prédio – os dois usam roupas que imitam as usadas por policiais civis e até um distintivo falso.

Em áudio que circula em grupos de WhatsApp, o funcionário afirma que a dupla disse, por interfone, que tinha mandado judicial para cumprir. Ele afirmou, então, que ia chamar um morador, o síndico do prédio, e a PM para acompanhar a ação. A pintura do carro, um Palio Weekend, também gerou desconfiança. “Quando falei isso, o de trás disse: ‘então está bom, a gente vai chamar o delegado e depois volta’”, disse.

As imagens e o áudio repercutiram não só entre moradores de Moema, como em grupos de moradores de regiões próximas, como Jardins e Itaim Bibi. Segundo Rodrigo Salles, presidente do Conseg Jardins e Paulista, casos como esse ocorriam com mais frequência na região entre 2016 e 2017, mas com criminosos se passando por policiais federais.

Segundo a moradora do prédio que foi alvo da dupla, o condomínio pregou um aviso nas áreas comuns do edifício informando sobre o ocorrido. Nele, os administradores se disponibilizavam a enviar o vídeo para quem ainda não tivesse assistido e também davam algumas dicas de segurança, como tomar cuidado na hora de sair ou entrar no prédio.

Conhecido por ter estado à frente das ações de combate ao tráfico de drogas na Cracolândia, na zona central da cidade, o delegado Roberto Monteiro também gravou um vídeo com dicas de segurança para condomínios após o episódio desta segunda em Moema. O material, que tem sido compartilhado em grupos de moradores de bairros da região, reúne recomendações como:

Orientar os funcionários para sempre solicitar a documentação de policiais;

Pesquisar a placa da viatura para ver se bate com o modelo do carro;

Se a desconfiança persistir, acionar a Polícia Militar por meio do 190.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a ocorrência foi registrada no 70º Distrito Policial (Sapopemba), que analisa as imagens capturadas pelo edifício e trabalha para identificar os autores e esclarecer o caso.

A pasta afirmou que a equipe de investigação da unidade também está em contato com outras unidades policiais para “troca de informações sobre os fatos ocorridos envolvendo a suposta viatura em outras regiões”. “Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia das investigações”, afirmou a secretaria.

Há um mês, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 42 anos suspeito de se passar por investigador de polícia. Ele foi encontrado em um imóvel na Vila Medeiros, na zona norte da capital. Com ele, foram apreendidos um distintivo, duas réplicas de arma de fogo, uma granada de gás lacrimogêneo e munições de grosso calibre.

Estadão conteúdo