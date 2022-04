Exame confirma raiva humana em adolescente indígena que morreu após ser mordido por morcego

No dia de 4 de abril, Zelilton Maxacali morreu na UPA de Teófilo Otoni, após ser mordido por um morcego 10 dias antes

No dia de 4 de abril, Zelilton Maxacali morreu na UPA de Teófilo Otoni, após ser mordido por um morcego 10 dias antes, de acordo com a família. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou o caso de raiva humana na adolescente indígena, de 12 anos, morador de uma aldeia indígena na zona rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri.

O último caso de morte por raiva humana em Minas aconteceu em 2012, na cidade de Rio Casca.

Um segundo caso suspeito continua em investigação. Uma adolescente da mesma aldeia, também de 12 anos, segue internada em hospital de Belo Horizonte. O quadro dela é estável, com evolução positiva. Foi coletada amostra para exame laboratorial e aguarda-se o resultado.

A SES informou ainda que, após ser notificada do primeiro caso suspeito, foram adotadas diversas medidas. Uma delas foi início de campanha antirrábica em cães e gatos da cidade, no dia 6 deste mês, com o objetivo de prevenir a doença.

Também está sendo realizado monitoramento de vacinação de pré-exposição para todos os moradores da localidade rural, de cerca de 1.100 moradores.

Além disso, equipes do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) estão desenvolvendo trabalho de campo para verificar a presença ou relato de mortes de animais com sinais clínicos neurológicos. Estão sendo realizados ainda contatos com produtores rurais, informando sobre as formas de prevenção da raiva.