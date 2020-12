Ex-vereador é preso por tentativa de suborno após ser abordado por policiais do BPTran

PUBLICIDADE

Um ex-vereador foi preso, na madrugada desta terça-feira (dia 1º), por dirigir embriagado e tentar subornar os policiais do Batalhão de Polícia e Trânsito (BPTran). Paulo Corintho Martins da Paz foi encaminhado até a Central de Flagrantes I.

O ex-vereador, eleito por Maceió-AL, foi abordado em um posto de combustível, ao tentar fugir do local. Na ocasião, a equipe do BPTran realizava uma ronda no local.

Ao perceber a presença das autoridades, Corintho teria entrado no carro e seguido em direção ao condomínio onde mora, no entanto, um policial ficou em frente à entrada e o impediu de entrar no local.

Foi proposto que o ex-vereador realizasse o teste do bafômetro, mas ele se recusou. Corintho também teria oferecido dinheiro ao motorista da viatura para ser liberado. Neste momento, os agentes deram voz de prisão ao suspeito.

O crime de corrupção ativa não cabe fiança. Paulo Corintho é filho do ex-candidato a prefeito de Maceió, Corintho Campelo.

Em 2009, Paulo Corintho se envolveu em uma briga com o atual deputado estadual Dudu Holanda. Na ocasião, Dudu mordeu a orelha de Corintho, que precisou de cirurgia para reconstituir parte do órgão que foi arrancado.