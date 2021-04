Ex-vereador é indiciado por estupro de adolescente

De acordo com a Polícia Civil, uma menina de 13 anos foi agenciada por uma enfermeira para o político. O crime aconteceu em dezembro de 2020

Uma enfermeira e um um ex-vereador foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Piranhas, no oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, uma menina de 13 anos foi agenciada pela profissional de saúde para o político. O crime aconteceu em dezembro de 2020.

A Polícia Civil não divulgou o nome dos indiciados e informou que eles não quiseram prestar esclarecimentos na delegacia. O delegado responsável pelo caso, Igor Dalmy Moreira, disse que a vítima precisou mudar de cidade devido ao abuso sofrido e que foram pedidas medidas protetivas.

De acordo com as investigações, a irmã da vítima encontrou uma “pílula do dia seguinte” e questionou a irmã sobre a descoberta. A adolescente contou o que havia acontecido e sua família acionou a polícia. Com a apuração dos fatos, foi constado que a enfermeira incentivou a garota para conseguir dinheiro do ex-vereador.

Os indiciados respondem em liberdade pelo crime. Se a condenação acontecer, eles podem ficar presos por até 15 anos.