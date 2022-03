Ex-PM que foi expulsa da corporação diz que vai registrar ocorrência por ataques sofridos nas redes

“Venho informar aos que estão me hostilizando que seus perfis estão sendo devidamente encaminhados à Delegacia de Crimes de Internet”, disse

Acusada de aproveitar licença para tratamento de saúde e frequentar eventos sociais, a ex-cabo Andressa Christine Medeiros dos Santos, 33, foi expulsa da Polícia Militar no último dia 12. A ex-agente também compartilhava em suas redes sociais uma rotina pesada de exercícios físicos. Agora, Andressa afirmou que pretende registrar ocorrência por conta de ataques que está sofrendo nas redes sociais.

“Venho por meio desta informar aos que estão me hostilizando com palavras de calão que seus perfis estão sendo devidamente encaminhados à Delegacia de Crimes de Internet, e os senhores serão responsabilizados por seus atos”, avisou a ex-PM em um vídeo postado no Instagram.

O advogado da mulher, que também a defende no processo em que contesta a expulsão, disse que as mensagens que ela recebe incluem crimes como calúnia, difamação, injúria e até ameaça. “Minha orientação foi printar todos os comentários e me enviar, para que eu analise se configura ou não crime. Caso sim, ela acionará, sim, a Polícia Civil”, explicou o advogado Fabio Tobias.

Andressa ainda fez mais desabafos. “Não espero que me adorem, menos ainda que me odeiem, viso apenas esclarecimentos dos fatos. No momento, isso só é importante para a minha vida, não afeta a mais ninguém. Dito isso, não vejo motivos para alguns serem perversos em seus comentários”, escreveu a ex-policial.

No entanto, a repercussão não é somente negativa, como ela mesma reconhece. “Gostaria de agradecer a todos que estão, através de palavras de bom ânimo, me apoiando, até mesmo sem me conhecer. Ser uma pessoa boa é dádiva de Deus. Estou devagar respondendo a cada um individualmente, muito obrigado pelo companheirismo de vocês. E, aos que nada comentam, muito obrigado também, porque ao menos não me tratam mal”, ponderou Andressa.

Quando o caso da ex-PM veio a público, na última terça-feira, Andressa tinha cerca de 1.900 seguidores no perfil do Instagram, onde ela se apresenta como bailarina e atleta. Apenas dois dias depois, a quantidade de seguidores chegou a 5.500.

A postagem mais recente foi feita na noite desta quinta-feira, 16, onde ela compartilhou uma página do EXTRA que anuncia sua intenção em recorrer a exclusão. “Seguimos em guerra e buscando a paz”, diz a publicação.