Ex-noiva de Eduardo Costa disse que foi ameaçada de morte pelo irmão do cantor

Nesta segunda-feira (6), a ex bailarina e ex-noiva do cantor Eduardo Costa, Victória Villarim relatou que está sendo ameaçada de morte pelo irmão de Eduardo Costa, Weliton Costa, a mando do cantor.

Segundo ela relata, o motivo seria o namoro de Victória com o cantor sertanejo Clayton Lemos, que era amigo íntimo e confidente de Eduardo Costa. A ex-noiva, disse que tem recebido áudios do irmão do cantor, ameaçando de morte ”todos os que estiverem ao seu redor”.

A ex-noiva não deu queixa na Polícia Civil pelos áudios recebidos, mas o cantor Clayton fez um boletim de ocorrência acusando Eduardo Costa e seu irmão Weliton de ameaças.

O cantor Eduardo Costa disse que os áudios são falsos e que o Whatsapp de seu irmão pode estar clonados e que existem várias vozes parecidas, dando a entender que qualquer um pode ter feito as ameaças, menos o seu irmão.

O cantor Eduardo Costa, ficou muito chateado ao saber da relação de Victória e Clayton, que faz dupla sertaneja com Romário, e Eduardo como sendo padrinho da dupla, ajudou a colocá-los no mercado musical, financeiramente e da sua ex-noiva, a qual ele a ajuda financeiramente até hoje.