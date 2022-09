Ex-jogador é condenado pela morte de dirigente esportivo

A vítima era dirigente esportivo do clube Nacional de Rolândia, no norte do Paraná

O ex-jogador de futebol Vinícius Henrique Corsini foi condenado a 15 anos de prisão pela morte do empresário José Danílson Alves de Oliveira, de 58 anos. A vítima era dirigente esportivo do clube Nacional de Rolândia, no norte do Paraná.

O júri popular aconteceu nesta quinta-feira (22) e demorou 10 horas. A sentença saiu perto das 19h.

De acordo com a Polícia Civil, Danílson foi esfaqueado após discutir com o ex-atleta. O motivo seria uma suposta conversa que a vítima teve com a mãe do réu, em que teria assediado a mulher.

O crime aconteceu em 16 de setembro de 2020. Corsini foi sentenciado por homicídio duplamente qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel.

Segundo a Polícia Civil, o ex-jogador, que atuou no Nacional, confessou o assassinato em depoimento na delegacia. Porém, ao ser ouvido na audiência de instrução, afirmou que não lembrava com precisão dos detalhes do homicídio.

No interrogatório, Corsini disse que, com o passar do tempo de convivência com José Danilson, o ódio que sentia só aumentou.

De acordo com as investigações, o ex-jogador tentou fugir de bicicleta, mas foi preso minutos depois de esfaquear o dirigente esportivo.