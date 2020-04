Estudo com remdesivir tem resultados positivos contra a covid-19

PUBLICIDADE 

Remdesvir, esse é o nome da medicação analisada no estudo do laboratório Gilead Sciences para conferir a efetividade do remédio contra a Covid-19. Os dados colhidos pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas foram positivos para a nova forma de tratamento, segundo o comunicado da empresa.

De acordo com a Bloomberg, o teste feito nos Estados Unidos revelou que pacientes com covid-19 que receberam as dosagens tiveram um tempo menor de recuperação do que os tiveram o tratamento comum contra a infecção.

No momento, não há mais detalhes sobre o estudo. A pesquisa busca avaliar ao menos 800 pacientes infectados pelo novo coronavírus.

O medicamente foi feito para tratar outros tipos de coronavírus, como a SARS. Porém, o uso do remédio para tratamento da covid-19 ainda não é aprovado e licenciado no mundo.