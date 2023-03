Estudante tira nota máxima em dois dos cursos mais concorridos

O estudante Nuno Miguel Mendonça Abilio, de 18 anos, vai começar em julho o curso de Ciência da computação

O estudante Nuno Miguel Mendonça Abilio, de 18 anos, vai começar em julho o curso de Ciência da computação. Ele conquistou um feito ao ser aprovado com nota máxima em dois dos cursos mais concorridos da Universidade Estadual no Paraná. Ele atingiu 1.375 pontos no Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS).

O estudante afirma que essa conquista é para ele uma “missão cumprida”, após se dedicar exclusivamente aos estudos.

“Ter estudado por tanto tempo e agora veio a recompensa de ter conseguido fazer tudo direitinho”, comemora.

O estudante prestou vestibular para Psicologia e obteve 270 pontos. Na disputa por uma vaga na Ciência da Computação, pelo Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS), atingiu 1.375 pontos. A concorrência nos dois cursos nos quais o estudante foi aprovado só é menor do que a Medicina.

Apesar de gostar dos dois cursos para os quais foi aprovado, o estudante afirma ter escolhido Ciência da Computação por acreditar que pode encontrar um leque variado no mercado de trabalho.

“Eu nunca tive segurança em escolher um curso para iniciar. No final do ano passado pensei que seria bacana, pois acreditei que seria interessante para cursar, por haver várias oportunidades no mercado de trabalho”, disse.

Apoio da família

Nuno se sente uma pessoa privilegiada por contar com apoio de amigos e de familiares que, ao longo do tempo, serviram como amuleto da sorte.

“Meus amigos sempre estavam do meu lado dando todo apoio. Sou muito grato a eles. Além, claro, da minha família que sempre me incentivou”, relata.

O jovem se formou no ensino médio em 2022 e sempre estudou em escola particular. No entanto, afirma que o grande apoio veio dos cursinhos específicos para prestar vestibular.

Próximo passo

O estudante planeja sair da casa dos pais em Loanda, para viver em Maringá onde irá iniciar a jornada acadêmica.

Inicialmente, o jovem vai morar com a tia em um apartamento e, depois, decidir quais os próximos planos.