Estudante quilombola comemora ter sido selecionado para programa de intercâmbio nos EUA

“Estou muito orgulhoso. Não acreditava que era capaz, mas queria muito. Ter sido aprovado é muito gratificante”

Um quilombola que é estudante da rede pública de Goiás foi selecionado para um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Aos 16 anos, Jean Pereira dos Santos, é da comunidade Kalunga de Cavalcante de Goiás conta estar orgulhoso e ainda desacreditado de ter sido um dos dois aprovados no estado, e um dos 50 em todo o país, no segundo semestre de 2022, para o programa Jovens Embaixadores, da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

“Estou muito orgulhoso. Não acreditava que era capaz, mas queria muito. Ter sido aprovado é muito gratificante”, comemora Jean.

Jean recebeu o resultado na aprovação na última sexta-feira (4), quando recebeu um e-mail do programa com o nome de todos os aprovados na seleção, já parabenizando-o pela conquista. A iniciativa que consiste em um programa de curta duração, onde os selecionados devem passar três semanas nos Estados Unidos, foi criada em 2002.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) de Goiás, o programa, que é custeado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é voltado para estudantes de 15 a 18 anos da rede pública que tenham excelente desempenho escolar, sejam engajados em atividades de impacto social por pelo menos seis meses, tenham perfil de liderança, entre outros critérios.

A viagem para os Estados Unidos da edição de 2023 do programa, para qual Jean foi selecionado, está programada para janeiro. Ele conta que os jovens serão recebidos em Washington DC e depois devem ir para uma outra cidade que deve sediar o programa, que ainda não foi informada aos selecionados. Além de Jean, durante essa seleção, em Goiás, foi selecionado o aluno Sérgio Pereira de Andrade Filho, do município de Goianésia.

A coordenadora do Programa Jovens Embaixadores em Goiás, Vanessa Almeida de Carvalho, que também é coordenadora de Protagonismo Juvenil pela Seduc, conta que a seleção de Jean para o programa apenas reforçou a dedicação e o protagonismo juvenil do menino.

“É a primeira vez que um estudante da comunidade Kalunga participa e é finalista desse processo no estado de Goiás. Eu, particularmente, falo para o Jean que sou uma fã do protagonismo dele”, disse Vanessa.

“Ele é um jovem que atua em diversas atividades lideranças implementadas pela Superintendência de Ensino Médio com o objetivo de desenvolver o seu protagonismo. Além disso, está sempre engajado em ações que colaboram com os jovens da sua comunidade”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos projetos que ele participa em sua comunidade foi o que ele utilizou como exemplo em sua inscrição, relacionado ao meio ambiente, em que ele….

A propostsa do intercâmbio, segundo Jean, é que os jovens aprendam ainda mais sobre empreendedorismo e voltem para seu país e suas cidades com um projeto a ser aplicado em suas próprias comunidades.

“É para aprendermos lá e trazermos para cá. Eu queria mudar o cenário de jovens que muitas vezes vejo estarem desmotivados na minha comunidade, e é isso que vou fazer”, contou o menino.

Jornada de dedicação



Conseguir ser selecionado para o programa, no entanto, foi uma grande jornada. Ele explicou que a primeira vez que participou do processo seletivo foi em fevereiro deste ano, mas que não teve um bom desempenho. Ao saber que seria aberto um novo processo seletivo, o jovem imediatamente entrou em contato com a Secretaria de Educação visando uma nova oportunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Comecei a estudar mais ainda do que já estudava”, detalhou Jean.

Para melhorar seu inglês a tempo, ele também explicou que, junto com sua família, juntou dinheiro e dividiu um curso online.

“Eu, meu pai, meu padrastro e minha mãe pagamos o curso em parcelas. Agora eu consigo me comunicar, ler e entender a língua”, explicou o jovem.

Com uma dedicação que inspira pessoas ao seu redor. Jean conta que sempre foi apoiado e influenciado pelos pais a lutar por aquilo que deseja. Sua mãe, Luana dos Santos Rosa, que é lavradora, não esconde o orgulho do menino que não poupa esforços para lutar pelos sonhos dele.

“Ele sempre foi muito estudioso, sempre teve sonhos altos, mas que de uns tempos para cá vi ele cada vez mais empenhado em alcançá-los”, contou.