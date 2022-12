Estudante de direito consegue medida protetiva após denunciar que namorado a agrediu por beber cerveja

Mensagens de texto no celular de Isabella Lacerda mostram ameaças por parte do namorado

A estudante de direito Isabella Lacerda, de 20 anos, conseguiu medidas protetivas contra o namorado, Thiago Brandão Abreu, após denunciar que ele a agrediu por beber ‘sem a permissão dele’. Em decisão emitida na última segunda-feira (12), a juíza Sandra Regina Teixeira Campos explicou que as medidas protetivas de urgência foram deferidas durante o plantão forense do final de semana.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9), no Setor Sudoeste. A defesa de Thiago alegou que ele também foi agredido. Após a jovem contar que ele a ameaçou com uma arma e a agrediu com coronhadas, a defesa do empresário também negou que ele tenha utilizado a arma durante a briga. Já a defesa de Isabella considerou a posição de Thiago como “mentirosa”, pontuando que as agressões foram iniciadas com a própria arma do suspeito.

Mensagens de texto no celular de Isabella Lacerda mostram ameaças por parte do namorado, momentos antes dela ser agredida.

Agressões



Isabella conta que na sexta-feira, data que foi o último jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo, ela foi almoçar na casa de parentes. Em determinado momento, ela ligou de vídeo sem querer para Thiago. Nessa hora, ele teria visto pela imagem que ela estava tomando cerveja, o que teria o irritado.

Após chegar em casa, já à noite, Isabella disse que o homem foi até a porta e exigiu que ela saísse para que eles conversassem. Além disso, ela contou que ele ainda ameaçou matar o irmão dela.

“Ele disse ‘saia aqui que eu quero ter uma conversinha com você e se o seu irmão entrar no meio, vou dar um tiro nele’”, contou Isabella.



Depois disso, Isabella disse que saiu de casa e foi obrigada, sob amaça de uma arma de fogo, a entrar no carro dele. Ela falou que ele a agarrou com força, puxou seus cabelos, deu vários murros e, com uma pistola, deu vários golpes no braço e no rosto dela. Ela disse ainda que ele a ameaçou de morte.

Segundo a estudante, durante as agressões, o homem ficou andando com o carro pela região. Ela contou que os atos de violência só pararam quando a mãe dela chegou ao local, após ela conseguir enviar a localização para ela.

A mãe de Isabella, então, teria convencido o agressor a deixar a jovem sair do carro. Depois disso, elas chamaram a Polícia Militar e foram para a delegacia, onde a vítima fez um boletim de ocorrência. Depois, ela passou por exames no Instituto Médico Legal (IML).A jovem está com diversos hematomas e contou que teve até parte dos cabelos arrancados.

“Ele me pegou na minha casa a força, me batendo com uma arma, me manteve por uma hora de tortura, de ameaça e de agressão. E estou viva, graças a minha mãe, que foi quem me salvou, que foi quem me buscou”, continuou.



Após conseguir fugir das agressões, a mulher foi a uma delegacia de polícia na madrugada de sábado (10), onde representou criminalmente contra o agora ex-namorado e pediu medidas protetivas contra ele. A Polícia Civil informou na manhã desta segunda-feira (12), que Thiago foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia.

Após a conversão da prisão de Thiago em preventiva, a defesa do empresário solicitou a revogação da prisão preventiva.

Ao g1, a jovem contou ter tido medo de morrer durante as agressões.

“Ele me bateu muito, muito mesmo. Chegou uma hora que eu achei que iria desmaiar… Chegou um momento que eu achei que ia morrer mesmo, porque eu tinha certeza que ele ia me matar”, conta Isabella, aos prantos.



Isabella disse que só conseguiu se salvar após ligar para a mãe e a irmã para pedir ajuda. Ela disse que namorava o empresário há 11 meses, e que o ciúme em excesso era o problema da relação.

“Nenhuma mulher merece isso. Já sofri com violência doméstica por parte do meu pai, e procurei estudar para isso, para ajudar e libertar mulheres. Isso não fere só o corpo, fere sua vida, sua alma, sua história”, desabafou a estudante.