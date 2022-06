Estagiária de prefeitura de SC é demitida após gravar vídeo de dança e publicar na internet

Uma estagiária da Secretaria de Administração, em SC, foi demitida após gravar um vídeo dançando no local de trabalho e publicar na internet

Na segunda-feira, 06, uma estagiária da Secretaria de Administração de São Francisco do Sul, no Norte catarinense, foi demitida após gravar um vídeo dançando no local de trabalho e publicar na internet. Segundo a administração municipal, ela usava o uniforme e o crachá do trabalho.

De acordo com a prefeitura, a jovem alegou que já havia finalizado o horário de expediente e aguardava um familiar ir buscá-la. No entanto, a decisão de demiti-lá foi mantida “pelo teor da música, além da exposição do uniforme e crachá na publicação”.

A jovem, que não teve a identidade divulgada, mas é maior de idade, de acordo com o município, dançava uma música de funk. A mulher era recém-contratada na secretaria e atuou por cerca de um mês e meio.

A data em que o vídeo foi publicado não foi divulgado pela prefeitura. Porém, o secretário de Administração Carlos Roberto Nunes informou que ela foi desligada do contrato de estágio assim que a pasta recebeu as imagens.