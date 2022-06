Espiral misteriosa aparece no céu da Nova Zelândia e internautas cogitam invasão alienígena

Nesse domingo, 19, uma espiral de luz, retorcida e misteriosa, apareceu no céu da Ilha Sul da Nova Zelândia

Nesse domingo, 19, uma espiral de luz, retorcida e misteriosa, apareceu no céu da Ilha Sul da Nova Zelândia. As imagens repercutiram nas redes sociais e alguns internautas chegaram a cogitar que poderia se tratar de uma invasão alienígena. As informações são do The Sun.

“Gosto da ideia de que alguns alienígenas abriram um portal para enviar um relatório de volta. Não, não se incomode”, comentou outra internauta.

“Premonição do nosso buraco negro orbitral”, disse outro.

O guia de observação de estrelas Alasdair Burns contou que “parecia uma enorme galáxia espiral, apenas pairando no céu e lentamente flutuando. Uma sensação bastante assustadora”.

Contudo, o professor e físico da Universidade de Auckland Richard Easther explicou que a estranha espiral é provocada quando um foguete está colocando um satélite em órbita.

“Quando o propelente é ejetado pelas costas, você tem algo formado essencialmente por água e dióxido de carbono, o que forma brevemente uma nuvem no espaço que é iluminada pelo sol.”

“A geometria da órbita do satélite e também a maneira como estamos em relação ao sol auxilia na visibilidade dessas nuvens malucas, como a vista na Ilha Sul”, completou.

Ao ser questionada sobre o episódio, a New Plymouth Astronomical Society concordou que os lançamentos do Globalstar 2 FM15 feito pela SpaceX causou o efeito visto no céu, já que provavelmente ele teria passado pela Nova Zelândia.