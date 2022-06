Na Hora completa 20 anos de funcionamento com 40 milhões de atendimentos

População reconhece Na Hora como atendimento público de qualidade mostra Pesquisa de Satisfação realizada pela Codeplan

O Na Hora completou, nesta segunda-feira (20), 20 anos desde a inauguração da primeira unidade, localizado na Rodoviária do Plano Piloto. Em duas décadas, foram prestados mais de 40 milhões de atendimentos nas oito unidades fixas, com uma média mensal de aproximadamente 97 mil atendimentos, chegando a mais de três mil por dia. O Na Hora disponibiliza serviços de 24 órgãos parceiros para a população, entres eles: Detran, Caesb, Polícia Civil, Neoenergia, INSS e Tribunal Regional Eleitoral.

“Com seu modelo de gestão integrada, o Na Hora disponibiliza serviços essenciais em locais estratégicos, de grande circulação de pessoas e de fácil acesso, com horário de atendimento ampliado e instalações físicas adequadas, levando à população do Distrito Federal a regularização de documentos e serviços públicos, o resgate da cidadania e a inserção social”, destacou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Pesquisa de satisfação

O Na Hora se tornou uma referência em atendimento público de qualidade. Segundo Pesquisa de Satisfação feita pela Codeplan, em parceria com a Central 156, a população está, na média, satisfeita com os serviços do Na Hora em diversos aspectos.

Mais de 60% dos entrevistados indicaram valor positivo para todas as perguntas, com algumas perguntas recebendo mais de 80% de avaliações positivas, como as relacionados ao atendimento na recepção, triagem e horário de funcionamento das unidades.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 31 de março deste ano e avaliou critérios como agendamento, atendimento pelos parceiros, tempo de espera, atendimento na recepção e triagem, experiência geral e horário de funcionamento.

Revitalização

Para aprimorar ainda mais o atendimento oferecido ao cidadão, a Sejus iniciou em julho de 2021 as obras de revitalização de todas as unidades, tornando o ambiente mais moderno e seguro para os servidores, colaboradores e usuários, com ampla reforma estrutural e modernização de todo o parque tecnológico.

Já foram concluídas as obras das unidades da Rodoviária, de Brazlândia, de Sobradinho e de Ceilândia. Ainda está em andamento a revitalização da Unidade Na Hora Riacho Fundo. A previsão é todas as unidades estejam revitalizadas até o final desse ano.

Unidade Móvel – Na Hora Mais Perto do Cidadão

A aquisição da unidade móvel foi concretizada no final de 2021 e faz parte de uma série de ações do Governo do Distrito Federal (GDF) para modernizar e melhorar a prestação dos serviços do Na Hora.

Desde que foi inaugurada, em fevereiro deste ano, a unidade já realizou mais de 10 mil atendimentos e passou por cidades como Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Incra 9, Varjão, Guará e Sobradinho II.

Na carreta estão disponíveis 14 pontos de atendimento, um ponto de autoatendimento, porta com elevador de acessibilidade, banheiro e copa para uso dos servidores, uma sala de TI, gerador com autonomia de seis horas, ar-condicionado em toda a unidade, além de mobiliários e equipamentos modernos.

Valor de aquisição da carreta: R$ 2 milhões, recurso de emenda parlamentar.

Inauguração do Na Hora Cidades

Como parte da estratégia de expansão do atendimento, a Secretaria de Justiça e Cidadania iniciou, em junho de 2021, a instalação dos postos de autoatendimento do Na Hora nas Administrações Regionais, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos digitais, como agendamento de serviços do Detran, impressão do IPTU, IPVA, certidão negativa, nota legal e parcelamento de débitos. Os postos do Na Hora Cidades já estão em funcionamento nas administrações de São Sebastião, Estrutural, Planaltina e Recanto das Emas.

Confira os endereços das Unidades fixas de atendimento

• Na Hora Rodoviária: Plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília;

• Na Hora Taguatinga: Avenida Comercial de Taguatinga – QS 03 lote 11, lojas 4 a 8 – Pistão Sul/ Águas Claras;

• Na Hora Ceilândia: Shopping Popular de Ceilândia, Piso Superior- QNM 11, Área Especial, Ceilândia Sul;

• Na Hora Sobradinho: Quadra 06, Área Especial 08 de Sobradinho I;

• Na Hora Gama: Gama Shopping, AE 01, EQ 55/56, Setor Central do Gama;

• Na Hora Riacho Fundo: Shopping Riacho Mall, QN 07, AE- 01 – Riacho Fundo I/DF;

• Na Hora Brazlândia: Área 04, lote 03, Setor Tradicional de Brazlândia;

• Na Hora Perícia Médica Federal: Setor Comercial Sul, Quadra 4, Ed. Luiz Carlos Botelho – Asa Sul.