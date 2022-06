Escolas de Guarujá-SP promovem ações contra o bullying e cyberbullying

Um aluno precisou mudar de escola por sofrer bullying, por isso, escolas de Guarujá-SP promoveram ações para acabar com tais atitudes

Um adolescente de 13 anos foi vítima de bullying e cyberbullyng no ambiente escolar, em Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo o garoto, a perseguição começava na escola, mas continuava na internet. “Eu postava fotos em em xingavam de gordo, bolo fofo, saco de areia, baleia, entre outras coisas”, desabafou. A perseguição era tanta que o adolescente precisou mudar de escola.

Então, a rede municipal de ensino de Guarujá resolveu criar uma ação para tentar acabar com esse tipo de atitude, promovendo palestras sobre o tema na escolas, visando orientar sobre os problemas causados pelo bullying e como se proteger. As palestras vão até o dia 29 deste mês.

Conscientização

Segundo Walter Fernandes Sório, secretário interino de Educação de Guarujá, o intuito do projeto é explicar sobre o bullying e o cyberbullying, mostrando as consequências dessas práticas, além de ensinar como combatê-las. “É importante para que os alunos aprendam sobre o que fazer caso passem por isso”, completou.

Segundo a prefeitura, a ação envolveu um total de 2.082 estudantes da rede municipal, todos do 7º ano do ensino fundamental II. As palestras têm como objetivo conscientizar as formas de denúncia e de punições.

Para o desenvolvimento das atividades de combate ao cyberbullying, a Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Juventude contam com o apoio de profissionais de vários segmentos sociais, que atuam como voluntários e levam as informações aos alunos.