Equipe de Perícia Científica resgata criança de 2 anos

A criança, chamada Enzo, passa bem e, segundo a mãe está sem sequelas

Uma criança de 2 anos, foi resgatada pela equipe de Perícia Científica de Luziânia após ter uma obstrução das vias aéreas. o caso ocorreu na sexta-feira (24), em Luziânia.



A criança estava desacordada sem reflexos no colo da mãe e de imediato um membro da equipe iniciou as manobras para desobstruir as vias aéreas enquanto o socorro era solicitado via telefone, após 4 minutos mais ou menos, a criança expeliu uma boa quantidade de leite e começou a tossir.



Neste momento, a criança e a mãe foram para dentro da viatura e encaminhamos para a UPA de luziania.