Grupo é preso após faturar R$ 20 milhões em golpe contra idosos

Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporárias e 15 de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação contra um grupo criminoso que enganou idosos com a falsa promessa de lucros na revenda de cotas e títulos de um clube de viagens. A ação ocorreu nesta quarta-feira (29).

Foram indentificadas no Distrito Federal oito vítimas, com prejuízo de R$ 2 milhões. Durante um ano de investigação, foram identificadas outras vítimas de vários Estados, sendo que o prejuízo pode chegar a mais de R$ 20 milhões.

A operação foi denominada Hermes em referência ao Deus Grego das viagens.

Esquema

As vítimas eram atraídas por sites falsos da empresa na internet e contactadas via ligações telefônicas por pessoas que se passavam por funcionários, os quais alegavam que as cotas do clube estavam muito valorizadas e que haviam grandes redes de turismo nacionais e internacionais interessadas em adquiri-las, oferecendo para revendê-las.

Falsas empresas de turismo e do clube de viagens, além de pessoas se passando por empregados de instituições bancárias, enganavam os titulares através da cobrança de altas taxas (averbações, escrituras, câmbio, débitos aéreos e marítimos, translados) como forma de atualizar e transferir as propriedades das cotas. Os suspeitos também encaminhavam documentos falsos para a residência das vítimas, com o intuito de dar veracidade às falsas alegações.