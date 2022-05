Equipe da PMDF retira duas armas de fogo das ruas de Samambaia

Na noite dessa quinta-feira, 05, policiais militares da Rotam apreenderam, em um intervalo de 40 minutos, duas armas de fogo na Samambaia

Um motociclista passou em alta velocidade pelos policiais na QR 401 de Samambaia. Os policiais o abordaram e dentro do baú da moto foi encontrada uma munição deflagrada.

Com o flagrante, a equipe da Rotam foi até a casa do suspeito e encontraram uma pistola 380, com uma munição intacta. O homem, que não teve sua identidade revelada, foi conduzido a 26ª DP, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Alguns minutos após esse flagrante, os policiais da Rotam perceberam um homem parado na esquina aparentava estar armado devido o volume na cintura, na QR 211.

Na abordagem a equipe policial encontrou um revólver calibre 32 e três munições intactas. Ele foi encaminhado para a 26ª DP, sendo registrado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo.