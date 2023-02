Enteado é alvo de prisão temporária após matar padrasto

O homicídio ocorreu no dia 22 de janeiro deste ano

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, cumpriu um mandado de prisão temporária, expedido em desfavor do suspeito da prática do crime de homicídio de um homem de 36 anos, ocorrido no dia 22 de janeiro deste ano, no Setor Buriti Sereno, em Aparecida.

De acordo com a investigação, a vítima foi esfaqueada, no início da noite, no interior da residência da família,pelo enteado após uma discussão familiar. A investigação apontou que dias antes, a vítima já havia sido ameaçada pelo autor, que não concordava com o modo como a vítima tratava sua mãe.

O preso foi conduzido ao GIH e submetido a interrogatório hoje (9). Depois de realizadas as diligências devidas, o preso foi encaminhado ao cárcere, onde aguarda o término das investigações com posterior remessa do inquérito policial ao Poder Judiciário.