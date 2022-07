Enquanto brincava, menino de 5 anos morre ao ser atropelado por motorista bêbado em MS

Nesta segunda-feira, 18, enquanto brincava, Luiz Viana, de 5 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão

Nesta segunda-feira, 18, enquanto brincava, Luiz Viana, de 5 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão. A vítima estava brincando com outras duas crianças, em um terreno baldio, em Rio Brilhante, a 150 km de Campo Grande, quando foi atingido pelo motorista, embriagado, que fugiu do local.

Segundo relato do Corpo de Bombeiros, a mãe do menino ficou abraçada ao corpo do filho durante todo o momento, até chegarem ao hospital. O garoto teve traumatismo craniano, com massa encefálica exposta após a batida.

Ainda conforme os bombeiros, foi a própria mãe que pegou a criança no colo e colocou na viatura para ser levada ao hospital. Os militares informaram que durante todo o trajeto a mulher permaneceu em choque, abraçada ao filho.

O motorista do caminhão que atropelou Luiz fugiu do local sendo preso horas depois pela Polícia Militar de Rio Brilhante. Ele passou pelo teste do bafômetro, onde foi constatado 0,91 mg/l de álcool no sangue, três vezes mais do limite permitido por lei.