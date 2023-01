Empresário italiano é assassinado a tiros após discussão com PM

o PM matou o italiano a tiros em uma discussão sobre o local para instalação de um carrinho de churros

Um empresário italiano foi assassinado a tiros nesta terça-feira (3) na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, região Metropolitana de Maceió. A vítima foi identificada como Fabio Campagnola, de 50 anos.

Segundo informações de testemunhas, Campagola foi atingido por dois tiros na porta do seu estabelecimento após discutir com um policial militar, que também é dono de uma pousada no Francês.

De acordo com a delegada Liana Franca, o PM matou o italiano a tiros em uma discussão sobre o local para instalação de um carrinho de churros. A mulher do PM foi presa por incentivar o marido a cometer o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima. As equipes socorristas fizeram várias tentativas de reanimação, mas o empresário não resistiu e morreu no local.

O 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro vai investigar o caso.