Empresário é suspeito de atear fogo em loja concorrente

Nesta terça-feira (9), o empresário Vonei Marques Lima de Oliveira foi preso suspeito de mandar atear fogo em uma loja concorrente, em agosto deste ano. Ele é dono da loja Paraíba Importados e sua prisão aconteceu no Maranhão.

Conforme o advogado do empresário, a defesa ainda está levantando informações sobre a prisão mas deverá entrar com os processos pela liberação do suspeito.

Além de Vonei, o gerente da loja de importados também está sendo investigado pelo crime. O mandado de prisão está em aberto e ele segue sendo procurado.

A Polícia Civil fez uma busca na rede de lojas e apreendeu documentos, computadores, mais de R$ 20 mil em espécie, um carro de luxo e as chaves de outros dois carros importados, mas os veículos não foram encontrados.

O empresário será transferido para João Pessoa e as investigações continuam.