Empresária faz ensaio fotográfico para celebrar divórcio e viraliza nas redes sociais

A empresária Carol Dourado relatou que passou dois anos em um relacionamento abusivo. Após finalmente conseguir assinar os papeis do divórcio, ela decidiu realizar um ensaio para celebrar o fim do casamento. Em uma das fotos, ela aparece em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís-MA, com um cartaz escrito: “Enfim… Divorciada!.”

Vestida de branco, além das fotos, Carol também registrou o momento em vídeo. Sem que a empresária esperasse, os posts acabaram viralizando nas redes sociais nessa quinta-feira (dia 1°).

Carol se define como feminista e aconselha as mulheres a compartilharem suas experiências, para não sofrerem de dependência emocional, psicológica e financeira.