Empresa procura o quarto dono para iate avaliado em R$ 200 milhões

O “superiate” tem 40,8 metros de comprimento e 310 toneladas

Um iate avaliado em R$ 200 milhões está atracado desde quinta-feira (6) em Santa Catarina, uma empresa procura o quarto e último dono para a embarcação. O iate se encontra no Porto de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e já possui três cotistas.

De acordo com a empresa responsável pela aquisição, a estrutura “representa o maior negócio já realizado no setor náutico brasileiro”.

O CEO e fundador da companhia, Marcus Matta, exalta que trata-se de um iate único, “tanto pelo seu porte, tecnologia e sofisticação, quanto pelo conjunto de serviços disponibilizados aos cotistas”.

Os proprietários tem o direito de utilizar o iate por até 10 semanas ao ano, em momentos separados. Quem faz a gestão de tempo é feita pela empresa.

“A aquisição da Oasis 40M é um marco tanto para a Prime You quanto para o mercado náutico brasileiro, por ser a primeira vez que uma embarcação deste porte é oferecida no sistema de propriedade compartilhada, e também comercializada no país”, afirma.

Segundo a empresa responsável pelo aluguel, quatro cotistas podem ter uma fração do iate, fazendo um investimento de 25% do valor total. Também há uma taxa fixa de manutenção e uma taxa variável para garantir a manutenção do local.