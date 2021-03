Em vídeo, presos acendem charutos com notas de R$ 50

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou por meio de nota que fará uma apuração interna do caso

Detentos da Penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9), no Rio de Janeiro,ç aparecem um vídeo enquanto acendem charutos com cédulas de R$ 50. Além disso, a filmagem registra a presença de bebidas alcoólicas em posse dos presos. As informações são do site O Dia.

Embora a gravação filme uma susposta cena de festa na penitenciária, não é possível ver qualquer atuação de agentes penitenciários para encerrar o episódio.

Os presos seriam ligados ao miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou por meio de nota que fará uma apuração interna. Além disso, os detentos filmados foram encaminhados para outra unidade, onde estão passando por um regime disciplinar diferenciado.

