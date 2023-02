Em troca de mensagens no dia da morte da filha, mãe e padrasto combinaram justificativa

“Inventa algo ou me manda preso”

As mensagens trocadas por Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados por estupro, espancamento e pela morte de Sophia OCampo, obtidas em reportagem ao g1, mostram que a mãe e o padrasto combinaram uma justificativa para a morte da menina.

“Inventa algo ou me manda preso. Fala que ela se machucou no escorregador do parquinho, igual da outra vez. Tô indo me matar no pontilhão”, escreveu Christian em mensagem a mãe da menina.



A quebra de sigilo telefônico de Stephanie e Christian, durante a investigação da Polícia Civil, mostra que o casal sabia das implicações da morte da menina, de 2 anos e 7 meses, e que tentaram “criar uma história” para contar à polícia. Na conversa também é possível entender que Christian já tinha tido comportamento agressivo com a menina antes do dia da morte.

As mensagens foram trocadas quando a mãe da menina estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, onde a criança já chegou sem vida no dia 26 de janeiro. Stephanie de Jesus Da Silva e Christian Campoçano Leitheim, mãe e padrasto de Sophia, seguem presos.

Réus



Stephanie de Jesus Da Silva e Christian Campoçano Leitheim se tornaram réus no processo que são acusados por estupro, espancamento e morte de Sophia OCampo. A denúncia foi acolhida pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, nesta sexta-feira (10).

A mãe e padrasto da menina foram denunciados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por homicídio duplamente qualificado, estupro de vulnerável, e no caso dela, omissão de socorro.