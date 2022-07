Em meio a centenas de cupons, mulher sorteia o próprio noivo e ganha R$ 5 mil para casamento

Uma noiva de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, provou ser possível ter sorte no amor e no jogo ao mesmo tempo

Em um sorteio com a participação de centenas de pessoas, ela deu a sorte de tirar justo o cupom que lhe dava o prêmio de R$ 5 mil para os preparativos do casamento, marcado para novembro do ano que vem.

Mara Oliveira, 27, afirma ter ficado em choque ao ler o nome de Lucas Miralles, seu noivo, no papelzinho escolhido por ela. E para quem duvida do feito alcançado pelo casal, o momento foi registrado em vídeo e já soma quase 60 mil visualizações nas redes sociais.

No vídeo, o noivo vai correndo abraçar a amada, ainda incrédulo com o que acabou de acontecer.

‘Sinal de Deus’

O sorteio foi realizado durante uma exposição anual de noivas, que conta com dezenas de expositores do ramo. O evento, inclusive, já era um marco na história de amor do casal, que está junto há seis anos.

Durante a pandemia, no entanto, os dois acabaram ficando desempregados e, o casamento dos sonhos, deixado em segundo plano. Para ela, o prêmio foi a prova que faltava de que os dois foram feitos um para o outro.